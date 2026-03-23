BILA JE U VEZI I SA MINISTROM! Ko je Tina Gaber, 19 godina mlađa žena premijera Slovenije?

Pokret sloboda (GS) aktualnog premijera Slovenije Roberta Goloba tesan je pobednik parlamentarnih izbora s jednim više osvojenim mandatom od opozicione Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, pokazuju rezultati nakon 99 posto prebrojanih glasova.

Golob je juče na biračko mesto u Ljubljani stigao sa suprugom Tinom Gaber, 19 godina mlađom influenserkom sa kojom se oženio prošle godine.

Tina Gaber je bivša manekenka, televizijska voditeljka i veoma je poznato lice slovenačke javne scene.

Od ranije je poznata i kao bivša devojka pevača Janea Plestenjaka, a mediji su pisali kako je bila u vezi i s bivšim slovenačkim ministrom saobraćaja Patrikom Vlačičem.

Golob je u godinama pre stupanja u brak s Gaber često bio na meti slovenačkih medija zbog veze s njom.

Naime, ona se često pojavljivala uz njega na javnim i političkim događajima, a mnogi su stekli utisak da ona koristi njihov odnos da bi bila što vidljivija u medijima.

Podsetimo, na parlamentarnim izborima u Sloveniji održanim u nedelju, nakon više od 99,81 odsto prebrojanih glasova, vodi Pokret Sloboda premijera Roberta Goloba sa 28,60 odsto, ispred Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janeza Janše sa 28,04 odsto, dok se očekuju teški pregovori o formiranju nove vlade, poručio je lider pobedničke liste Golob.

Treće mesto zauzima Nova Slovenija (NSi) u koaliciji sa Slovenačkom narodnom strankom (SLS) i Fokusom sa 9,31 odsto glasova, a zatim slede Socijaldemokrate (SD) i Demokrati sa po 6,7 odsto.Resni.ca je osvojila 5,55 odsto, a Levica i Vesna imaju 5,51 odsto glasova, javlja Radio-televizija Slovenije (RTV SLO).

Prema trenutnim projekcijama, Pokret Sloboda osvojio je 29 poslaničkih mandata, SDS 28, lista NSi, SLS i Fokus devet, Socijaldemokrate (SD) i Demokrati po šest, Resni.ca pet, kao i Levica i Vesna pet mandata.

Golob je zahvalio biračima na izlaznosti i podršci demokratiji, ističući da su građani glasali "ne samo za slobodu, već za demokratiju".

"Ovo je bio napet izborni dan, ali najvažnije je da možemo da kažemo da idemo napred. Svi zaslužujemo budućnost, bez obzira na to koga smo birali", rekao je Golob.

Govoreći o formiranju vlasti, naglasio je da predstoje teški pregovori, ali je poručio da nema kompromisa kada je reč o suverenitetu zemlje.

"O jednoj stvari se nećemo pregovarati, a to je naša suverenost. Nećemo dozvoliti strancima da upravljaju", rekao je Golob, aludirajući na sumnje u moguće mešanje iz inostranstva.

Autor: S.M.