Borba za Srbiju! Predsednik: Bez predaha, sa verom u pobedu! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagramu objavio i podsetio građane da je važno da se za Srbiju borimo svakog dana.

Naime, predsednik Vučić je istakao da veruje u Srbiju koja ne odustaje.

"Ne postoji lak, ali postoji jasan put, a to je put rada, odgovornosti i vere u sopstvene snage.

Mi smo narod koji je kroz istoriju znao da sačuva ime, slobodu i dostojanstvo. Danas, više nego ikada, pitamo se kakvu Srbiju želimo da ostavimo našoj deci. Obaveza je da svakog dana radimo više nego juče, da slušamo narod, razumemo njegove potrebe i da donosimo odgovorne i dobre odluke za našu zemlju. Srbija su njeni ljudi, Srbija ste vi. I za tu Srbiju - borićemo se svakog dana, bez predaha i sa verom u pobedu."- napisao je predsednik Vučić u svojoj objavi.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić otišao je u iznendnu posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde ga je srdačno i uz najviše počasti dočekao šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan. Vučić je posle jordanskog kralja Abdulaha Drugog i egipatskog predsednika Abdela Fataha el Sisija treći svetski, a prvi evropski lider koji je posetio Emirate od kad je počeo sukob na Bliskom istoku.

