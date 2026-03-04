Poruka predsednika Vučića obišla Srbiju: Sve što obećamo, mi ispunimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio na Instagram nalogu "Borimo se za napredak Srbije, nastavljamo da radimo za građane".

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros putem zvaničnog instagram naloga:

"Sve što obećamo, mi ispunimo. Borimo se za napredak Srbije, nastavljamo da radimo za građane", navodi se u objavi.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je danas da će delovi zapadne Srbije, koji su početkom godine imali problem sa nestašicom struje zbog snežnog nevremena, biti pripremljeniji za sledeću zimu i naveo da je u tim krajevima potrebno uložiti oko 50 miliona evra u elektromrežu.

- Tražio sam danas da se garantuje da sledeće godine ceo dragačevsko-čačanski kraj i valjevski kraj, a ne mislim samo na grad Valjevo i okolinu, već i na Osečinu, Pecku, Azbukovicu, čitavu Ljuboviju, Krupanj, Loznicu i za Ivanjicu, koja nam je rak rana... Potrebno da se urade dalekovodna polja, ali to košta, moraju iz EDS-a da urade i posebnu revitalizaciju trafostanica. Sigurni smo da će sledeću zimu svakako pripremljenije dočekati. Ne znači da neće negde da nestane struje, ali će biti mnogo bolja priprema nego što je bila ove godine. I za to ćemo novac pronaći - rekao je Vučić novinarima nakon obilaska rekonstruisanog Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije (EMS) u Beogradu i sastanka sa rukovodstvom EMS-a.

On je naveo da je za mrežu Elektrodistribucije Srbije u narednih pet ili šest godina potrebno 1,4 milijarde evra.

Autor: A.A.