STARI VINSKI PODRUM U CRVENKI DOBIJA NOVI ŽIVOT- DRŽAVA ULAŽE MILIONE! Ministarka Mesarović: Biser Crvenke biće rekonstruisan

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas ugovor o uređenju i turističkoj revitalizaciji ambijentalne celine „Stari vinski podrum“ u Crvenki.

-Nepune dve nedelje su prošle od posete Starom vinskom podrumu, koji je obišao naš predsednik Aleksandar Vučić. Tom prilikom smo razgovarali o potrebi revitalizacije i rekonstrukcije određenog dela ovog prostora i ulaganjima, kako bi dalje stimulisali i promovisali vinsku industriju ovog kraja i naše zemlje uopšte- navela je ministarka.

Kako dalje ističe, Ministarstvo privrede je okrenuto promociji i podršci vinske industrije i drugih destilata imajući u vidu nastup na tržištima, posebno kineskom.

- Želeli smo ovaj potencijal Crvenke u punom kapacitetu da iskoristimo. Predsednik je tom prilikom obećao dodatna sredstva za revitalizaciju kompleksa Starog vinskog podruma u Crvenki. 15 miliona dinara je opredeljeno. Spoljašnji delovi objekta će biti rekonstruisani. Rekla bih da je ovo biser Crvenke i šire regije. Srešćemo se i sa proizvođačima vina. Imamo i aktuelni program do 10 miliona dinara za ulaganje u opremu, mehanizaciju- podsetila je Mesarović.

Autor: D.Bošković