STARI VINSKI PODRUM U CRVENKI DOBIJA NOVI ŽIVOT- DRŽAVA ULAŽE MILIONE! Ministarka Mesarović: Biser Crvenke biće rekonstruisan

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas ugovor o uređenju i turističkoj revitalizaciji ambijentalne celine „Stari vinski podrum“ u Crvenki.

-Nepune dve nedelje su prošle od posete Starom vinskom podrumu, koji je obišao naš predsednik Aleksandar Vučić. Tom prilikom smo razgovarali o potrebi revitalizacije i rekonstrukcije određenog dela ovog prostora i ulaganjima, kako bi dalje stimulisali i promovisali vinsku industriju ovog kraja i naše zemlje uopšte- navela je ministarka.

Kako dalje ističe, Ministarstvo privrede je okrenuto promociji i podršci vinske industrije i drugih destilata imajući u vidu nastup na tržištima, posebno kineskom.

- Želeli smo ovaj potencijal Crvenke u punom kapacitetu da iskoristimo. Predsednik je tom prilikom obećao dodatna sredstva za revitalizaciju kompleksa Starog vinskog podruma u Crvenki. 15 miliona dinara je opredeljeno. Spoljašnji delovi objekta će biti rekonstruisani. Rekla bih da je ovo biser Crvenke i šire regije. Srešćemo se i sa proizvođačima vina. Imamo i aktuelni program do 10 miliona dinara za ulaganje u opremu, mehanizaciju- podsetila je Mesarović.

POVEZANE VESTI

Politika

KREĆE SE SA REKONSTRUKCIJOM ŽILE KUCAVICE BAJINE BAŠTE Svetosavska ulica uskoro pod mašinama, radovi na tunelu od Vidovdana! Ministarka Mesarović: Ovo

Politika

NAKON BEOČINA, JOŠ JEDNA INVESTICIJA 'LAFARŽA' STIŽE U SRBIJU! Ministarka Mesarović potpisala ugovor, posao čeka 50 ljudi

Politika

LEPE VESTI ZA MIONICU Potpisan ugovor o nastavku rekonstrukcije važne saobraćajnice, ministarka Mesarović dodelila sertifikat za stare zanate: Kako sm

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U KLADOVU Parterno uređenje oko bazena Jezero za kvalitetniji i prijatniji boravak svih građana i turista POTPISAN UGOVOR ZA DRUG

Politika

GUČA POSLE 60 GODINA DOBIJA NOVI VODOVOD! Država ulaže u 7.000 metara cevi-Ministarka Mesarović: To je tek početak onoga što ćemo raditi u Guči i Luča

Politika

'SVIMA KOJI BI ŽELELI DA VIDE SRBIJU NA KOLENIMA PORUČUJEM - NEĆE MOĆI' Ministarka Mesarović zapušila usta Borku Stefanoviću (FOTO)