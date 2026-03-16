KREĆE SE SA REKONSTRUKCIJOM ŽILE KUCAVICE BAJINE BAŠTE Svetosavska ulica uskoro pod mašinama, radovi na tunelu od Vidovdana! Ministarka Mesarović: Ovo je istorijski dan!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas ugovor sa predsednikom opštine Bajina Bašta Milenkom Ordagićem o finansiranju infrastrukturnog projekta.

Ovaj projekat podrazumeva izgradnju vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije u Svetosavskoj ulici radi unapređenja poslovnih zona.

-Ovo je jedan od istorijskih dana kada je u pitanju Bajina Bašta. Ne samo po vrednosti projekta, Ministarstvo privrede je za ovaj projekat izdvojilo značajna sredstva, 154 miliona dinara. Ono što je mnogo važnije da istaknem, predsednik je juče pred građanima obećao ovaj projekat i skori početak radova. Mi ćemo zaista učiniti sve da to bude do početka maja, kada su u pitanju radovi na Svetosavskoj ulici. Kompleksni radovi koji podrazumevaju temeljnu rekonstrukciju. Nećemo sanirati samo kolovoznu konstrukciju, nego ćemo uraditi detaljnu rekonstrukciju vodovodne, fekalne kanalizacione mreže, atmosferske kanalizacije, uradićemo popločavanje trotoara površine 7.200 metara kvadratnih, a nakon toga ćemo izgraditi saobraćajne površine- reči su potpredsednice Vlade.

Ministarka je istakla da je ovo jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata kada je u pitanju Bajina Bašta.

-Radovi na tunelu će početi do Vidovdana, kako je predsednik države i obećao. To je ono ključno- da slušamo naše građane, njihove potrebe, da činimo sve da život građana i privrednika Bajine Bašte bude dostupniji. Svetosavska ulica je žila kucavica i uticaće na kvalitet života naših građana. Borimo se za Bajinu Baštu, otvaranje novih radnih mesta i našu porodicu, jer je to politika SNS- zaključila je Mesarović.

