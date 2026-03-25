60 NOVIH RADNIH MESTA U LUČANIMA! Velika investicija od nekoliko MILIONA evra stiže već 2027. godine! Ministarka Mesarović najavila novu investiciju, razgovarala i sa zanatlijama

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas u Lučanima Memorandum o razumevanju između Republike Srbije, opštine Lučani i društva sa ograničenom odgovornošću "Dušan Kostić Kotraža".

- Nepune dve nedelje nakon posete predsednika i razgovora sa gospodinom Kostićem o potencijalnoj investiciji i otvaranju fabrike koja će se baviti u budućnosti preradom mesa, imam danas tu čast i priliku da potpišem i Memorandum o razumevanju sa kompanijom koja će u budućnosti započeti ovu investiciju i opredeliti minimum 60 novih radnih mesta i veliku značajnu investiciju od nekoliko miliona evra. Ministarstvo privrede uz saglasnost Vlade RS će pružiti punu finansijsku podršku imajući u vidu značaj razvoja - navela je.

Ona je dodala da je politika Aleksandra Vučića i SNS posvećena svakom građaninu.

- Naš imperativ je da priđemo svakog građaninu, da čujemo njihove potrebe, na koji način možemo da povećavamo kvalitet njihovog života. Novi proizvodni pogon će se baviti preradom mesa. Ovo će biti realizovano već 2027. godine - istakla je Mesarović.

Nakon potpisivanja Memoranduma, ministarka je uručila rešenja za tri preduzetnice, ali i održala druženje i razgovor sa zanatlijama ove opštine.

