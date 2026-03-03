30 MILIONA EVRA U SRCU ŠUMADIJE! Ministarka Mesarović u poseti Aranđelovcu - Hotel dobija novo lice, najavljeno 200 radnih mesta do kraja godine

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović boravi danas u poseti Aranđelovcu gde je obišla radove na rekonstrukciji hotela "Šumadija", kao i Staro zdanje, za koje je najavila ulaganja

Ministarka je obišla objekat hotela "Šumadija", gde se vrše radovi na rekonstrukcije.

- Država direktno participira sa bespovratnim sredstvima u delu finansiranja rekonstrukcije hotela, koji će obezbediti značajne turističke kapacitete i potencijale. Radovi teku planiranom dinamikom i izvođači i nadzori su stava da će do kraja godine završiti u celosti rekonstrukciju objekta. Meni je posebno bila važna informacija da opremanje objekta radi naša kompanija „Simpo“, iz Vranja. Taj objekat će u budućnosti obezbediti preko 200 radnih mesta. To je ono čemu težimo, zato i podstičemo razvojne kapacitete- naglasila je ministarka.

On je istakla i da je sa predstavnicima opštine razgovarala o potrebi rekonstrukcije objekta Starog zdanja, imajući u vidu da je u prilično lošem i ruiniranom stanju.

-Ministarstvo privrede će u narednom periodu sagledati da finansira prvu fazu za koju postoji građevinska dozvola, a to je preko 200 miliona dinara sa PDV-om. Gledaću da kao resorni ministar pokušamo da ta sredstva obezbedimo ove godine i da ove godine počnu radovi. Ovaj objekat ima veliki istorijski značaj- navela je.

Mesarović je najavila da je u drugom delu dana očekuju sastanci sa više privrednika koji posluje u okviru građevinskih i drugih resora u Aranđelovcu.

-Hotel „Šumadija“, koji se rekonstruiše, jeste u okviru EKSPA. Bilo mi je posebno važno da će rekonstrukcija biti završena do kraja ove godine, kako bismo mogli da primimo očekivane turiste i posetioce EKSPA u srce Šumadije. Ukupna vrednost investicije, koja je privatna investicija kompanije Stublina, je čak 30 miliona evra, a Ministarstvo privrede je podržalo u značajnom finansijskom smislu. Želimo da obezbedimo kvaliteta život građanima Aranđelovca- zaključila je ministarka.

