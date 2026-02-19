AKTUELNO

MINISTARKA PRIVREDE MESAROVIĆ U TAŠKENTU OTVARA VRATA SARADNJI SRBIJE SA VELIKOM KOMPANIJOM Razgovarala i sa uzbekistanskim predsednikom Vlade: Fokusirani smo na ekonomski napredak

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović boravi u radnoj poseti Uzbekistanu.

-Neposredno nakon posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Taškentu, boravim u Uzbekistanu sa privrednom delegacijom. Sastanak sa potpredsednikom Vlade Republike Uzbekistan i ministrom ekonomije i finansija, Džamšidom Anvarovičem Kučkarovim, bio je fokusiran na produbljivanje ekonomske saradnje i unapređenje investicione politike između naših zemalja. Zahvaljujući ličnom odnosu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Miramanovič Mirzijojeva, uz podršku Vlade Republike Srbije i predsednika Vlade i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da širimo tržište za srpsku privredu i strateški pozicioniramo Srbiju kao relevantnog i pouzdanog ekonomskog partnera u svetu- naglasila je ministarka.

Tokom svog boravka u azijskoj državi, posetila je i industrijski kompleks ,,TEXNOPARK” u Jašnobodu, jedan od najvećih tehnoparkova u Taškentu.

-Sa generalnim direktorom Sarvarom Saidjahonovičem Ahadovim razgovarala sam o modelu razvoja visokotehnološke proizvodnje i izvozno orijentisanim industrijama koje kreiraju novu vrednost i hiljade radnih mesta. Kompleks se prostire na 103 hektara, obuhvata 23 proizvodne hale i zapošljava oko 5.500 radnika, sa širokim asortimanom proizvoda, od elektronske i industrijske opreme do građevinskih materijala i kućnih aparata- napisala je ministarka na Instagramu.

Kako dalje navodi, ova firma razmatrala je potencijale za saradnju sa srpskim kompanijama u oblasti mašinske, elektro i građevinske industrije, kao i mogućnosti za investiranje u Srbiju od strane uzbekistanskih kompanija koje posluju u ovom velikom parku.

-Pratimo politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije, predsednika Vlade i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem- zaključila je.

Autor: Jovana Nerić

