MINISTARKA MESAROVIĆ U KINESKOM KULTURNOM CENTRU: Strateško partnerstvo Srbije i Kine je iskreno, dugoročno i stabilno

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Kineskom kulturnom centru prisustvovala je manifestaciji posvećenoj dočeku Kineske Nove godine.

-Republika Srbija pridaje izuzetan značaj sveobuhvatnom strateškom partnerstvu sa Narodnom Republikom Kinom, koje se razvija na osnovama međusobnog poštovanja, poverenja i zajedničkih interesa, donoseći konkretne rezultate u korist obe države i naša dva naroda, zahvaljujući ličnom prijateljskom odnosu predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga. Pod vođstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, odnosi dve zemlje dostigli su najviši nivo političkog poverenja i ekonomske saradnje. To partnerstvo donosi nove investicije, jača industriju, otvara nova radna mesta i ubrzano menja Srbiju, od infrastrukture, tehnologija, novih fabrika do velikih investicija. To je dokaz da je ovo partnerstvo iskreno, dugoročno, stabilno i usmereno na budućnost, u zajednici sa zajedničkom budućnosti u novoj eri - napisala je Mesarović na Instagramu.

U susret Godini Konja, simbolu energije, istrajnosti i napretka, kako je rekla Mearović, Srbija nastavlja da radi odlučno i sa jasnom vizijom.

-Republika Srbija ostaje pouzdan partner Narodnoj Republici Kini, uz punu podršku predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. Zajedno gradimo budućnost u kojoj rezultati govore više od reči i nastavljamo da unapređujemo naše čelično prijateljstvo. Dragi prijatelji, srećna vam Kineska Nova godina, uz iskrene želje za uspeh, blagostanje i zajednički napredak naših naroda i država - napisala je Mesarović na Instagramu.

Autor: D.Bošković