DRŽAVA JOŠ JEDNOM POKAZALA DA JE UZ GRAĐANE SRBIJE: Ministarka Mesarović neprekidno na terenu

Foto: Instagram.com

Potpredsednica Vlade Srbije i ministrka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije u Malom Zvorniku.

- Trenutno je 280 domaćinstava bez električne energije. Sve nadležne ekipe su na terenu i rade bez prekida, sa jasnim prioritetom da se u najkraćem mogućem roku uspostavi uredno elektrosnabdevanje i vodosnabdevanje za sve građane - navela je Mesarović u opisu objave na Instagramu i poručila

Država je uz svoje građane. Sprovodimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića i borimo se jednako sve naše građane.

