'MIONICA JE VELIČANSTVENO DOČEKALA PREDSEDNIKA VUČIĆA' Ministarka Mesarović poslala snažnu poruku pred izbore: Pred nama je još mnogo planova za ovaj deo zemlje

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je juče predizbornom skupu u Mionici i istakla da je pred njima još mnogo planova za ovaj deo Srbije

-Prepuna sala i veličanstvena energija koja motiviše i daje snagu da nastavimo još marljivije da radimo za naš narod i našu državu Mionica je večeras veličanstveno dočekala našeg predsednika Aleksandra Vučića, hrabrog i mudrog lidera koji je Srbiju podigao iz ekonomskog beznađa i pokazao svima kako se radi i bori samo i isključivo u interesu svog naroda. I kako je Srbija prethodnih 13 godina napredovala i jačala u svim segmentima života, tako je jačao i ceo Kolubarski okrug i Mionica- navela je na Instagramu.

Ministarka dalje navodi da je pred njima još mnogo planova za ovaj prelep deo naše zemlje.



-Dovođenje novih investitora, otvaranje radnih mesta, nastavak izgradnje infrastrukture i dalje jačanje i ekonomije i standarda građana. Jedini garant napretka i novih uspeha jesu naš predsednik Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa predsednikom Milošem Vučevićem. Zato je izbor u nedelju jasan - lista broj 1. “Aleksandar Vučić - najbolje za Mionicu”! Do ubedljive pobede! Živela Mionica!

Živela Srbija- poručila je potpredsednica Vlade.

Autor: S.M.