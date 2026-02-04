'ONO ŠTO SMO POSTIGLI U KINI IMA SVOJ ISTORIJSKI ZNAČAJ I KARAKTER' Mesarović: Strateško partnerstvo Srbije i Kine zadatak i odgovornost

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je večeras na svečanosti povodom Kineske Nove godine u Kineskom kulturnom centu da vlada pridaje izuzetan značaj sveobuhvatnom strateškom partnerstvu sa Kinom, koje se razvija na stabilnim osnovama međusobnog poštovanja, poverenja i zajedničkih interesa, donoseći konkretne rezultate u korist obe države i njihovih naroda.

Ona je naglasila da ta rečenica nije oficijelna parola koja obavezno mora da se izgovori već konstatacija činjenice, osećaj iz narodne duše, priznanje i poštovanje prema iskrenom prijatelju.

"Pod vođstvom predsednika Srbije i Kine Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, odnosi Srbije i Kine dostigli su visok nivo političkog poverenja i ekonomske saradnje. Odnosi su zasnovani na dugoročnoj viziji razvoja i čvrstom partnerskom opredeljenju", kazala je ona i naglasila da se danas naši odnosi s pravom opisuju kao čelično prijateljstvo.

Prema njenim rečima, ekonomska saradnja predstavlja jedan od ključnih stubova našeg partnerstva.

"Kineske investicije i zajednički projekti u oblastima infrastrukture, industrije, energetike i tehnologije dali su snažan doprinos privrednom rastu Srbije, jačanju industrijskih kapaciteta i otvaranju novih radnih mesta", kazala je ona i kao posebno značajno navela to što se efekti te saradnje jasno vide i na lokalnom nivou širom Srbije gde prisustvo kineskih kompanija predstavlja važan pokretač industrijskog razvoja, zapošljavanja i unapređenja životnog standarda.

Podsetila je da kineske kompanije učestvuju u izgradnji deonica autoputeva, mostova, železnica i drugih infrastrukturnih projekata od značaja za razvoj Srbije.

"Ovi projekti potvrđuju da strateško partnerstvo Srbije i Kine ima jasnu ekonomsku i društvenu dimenziju, sa dugoročnim i održivim efektima", rekla je ona.

Mesarović je dodala da se današnji događaj održava uoči obeležavanja Kineske Nove godine i ulaska u Godinu Konja, koja u kineskoj tradiciji simbolizuje energiju, napredak i istrajnost.

"U simboličkom smislu, Godina Konja često se povezuje sa pokretanjem novih projekata i odlučnim kretanjem ka ciljevima koji su ranije delovali teško dostižni. Upravo u tom duhu, Srbija i Kina danas unapređuju svoju ekonomsku saradnju, dinamično, strateški i sa jasnim fokusom na budućnost", rekla je ona i dodala da Srbija visoko ceni podršku koju Kina pruža razvoju srpske privrede.

Ta podrška, naglasila je predstavlja važan oslonac ekonomske stabilnosti i snažan podsticaj daljem unapređenju odnosa između naših država.

"Srbija ostaje čvrsto opredeljena da, u duhu prijateljstva i uzajamnog poštovanja, nastavi da razvija sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Kinom, u korist zajedničkog napretka i blagostanja naših naroda", rekla je ona i naglasila da je to veliki zadatak i odgovornost koji jedino prijatelji mogu zajedničkim snagama da savladaju.

Dodala je da poruku predsednika Si Đipinga da moramo uvek biti srcem i umom uz narod i sa narodom, sa narodom moramo deliti i dobro i zlo, zajedno sa narodom moramo činiti usaglašene, velike napore, revnosno ispunjavati svoje dužnosti, i danju i noću, kao što se moramo truditi da i istoriji i svom narodu osvetlamo obraz Srbija dobro razume,

“Kako je predsednik Aleksandar Vučić rekao – ono što smo postigli u Kini ima svoj istorijski značaj i karakter, i to će se videti u godinama i decenijama pred nama”, rekla je ona i naglasila da je naše prijateljstvo sa Kinom čelično.

Povodom Kineske Nove godine uputila je uz želje za uspeh i dalji razvoj Kine, i želju za blagostanje i svaki napredak naših naroda i naših država, naše saradnje i zajedničke budućnosti.

Kineska medijska grupa CMG organizovala je večeras u Kineskom kulturnom centu svečanost povodom predstojećeg Praznika proleća i Kineske Nove godine u godini Konja.

Specijalnom programu "Svet zajedno gleda Gala veče CMG-a", prisustvovali su ambasador Li Ming, predsednica parlamenta Ana Brnabić, potpredsednici Vlade Srbije Ivica Dačić i Adrijana Mesarović, ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, potpredsednica parlamenta Marina Raguš.

Događaju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva kulture, brojnih instituta i drugi gosti.

Specijalni svečani program posvećen kulturnoj razmeni Srbije i Kine organizovan je u saradnji sa Ambasadom Kine, Ministarstvom kulture, Ambasadom Srbije u Pekingu i Kineskim kulturnim centrom u Beogradu i Institutom pojas i put.

Godina Konja po kineskoj tradiciji simbolizuje snagu, brzinu i odlučnost.

Autor: Jovana Nerić