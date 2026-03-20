JOŠ JEDNO OBEĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA ISPUNJENO, OVOG PUTA U KULI: Ministarka Mesarović potpisala ugovor o uređenju Velikog bačkog kanala! Evo šta sve podrazumeva

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović boravila je u radnoj poseti Kuli gde je potpisala ugovor o finansiranju projekta- Unapređenje infrastrukture Velikog bačkog kanala- izgradnja pešačko-inspekcione staze i trim staze i zamena opreme fekalnih crpnih stanica.

-Politika koju ova država vodi, na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, počev od 2012. godine, je politika koja podrazumeva obećanja, ali i ispunjenja obećanja. Upravo je i ovo potvrda da je ispunjeno još jedno obećanje našeg predsednika, koje je pre dve nedelje dao građanima Kule, odnosno Crvenke- rekla je Mesarović.

Dodala je da je u pitanju projekat vredan 62,4 miliona dinara, koji u celosti finansira Ministarstvo privrede, a za koji posebno ističe da će unaprediti kvalitet života građana i čitave Kule, ali pre svega Crvenke.

-To je deo između dva mosta, ulica Veljka Vlahovića i Moše Pijade, nepun kilometar pešačko-biciklističke staze koja će biti pokrivena asfaltom, ali i rekreativne staze koje će biti pokrivena tartanom. Tu će biti i molovi za sve one koji su ljubitelji pecanja, mobilijar, klupe. Zaista će biti jedna lepa celina- navela je Mesarović.

Ministarka je naglasila da je na državi da nastavi dalje da uređuje Kulu, Crvenku, Sivac i da unapređuje kvalitet života građana.

-Očekujem da će opština u najkraćem mogućem roku raspisati javnu nabavku za izbor izvođača. Borimo se za našu Kulu, Crvenku, Sivac, za sve nape građane, za privredu Kule, da bude što jača- poručila je iz Kule potpredsednica Vlade.

Autor: Iva Besarabić