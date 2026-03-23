Žarić Kovačević u Majdanpeku: Uskoro Uredba kojom se menja cenzus za dečiji dodatak

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je danas prilikom posete Majdanpeku da je to ministarstvo, u saradnji sa Ministarstvom finansija i drugim organima, pripremilo Predlog nove Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, kojim se podiže cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak za 5.000 dinara, odnosno sa dosadašnjih oko 13.000 dinara na 18.000 dinara.

Objasnila je da su, usled redovnih godišnjih povećanja minimalne zarade u Srbiji, pojedine porodice gubile pravo na dečji dodatak, što ne sme da bude slučaj, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Dodala je da se ovim izmenama štite najugroženiji, kao i da se omogućava da veliki broj onih koji su to pravo izgubili, ponovo mogu da ga ostvare.

Govoreći o aktivnostima na terenu, ministarka je istakla da ministarstvo kroz direktan razgovor sa porodicama radi na unapređenju mera populacione politike, sa trenutnim fokusom na izmene koje će omogućiti veću dostupnost dečjeg dodatka.

Ona je dodala da se paralelno sa tim, kroz razgovore sa čelnicima lokalnih samouprava, radi na kreiranju novih i unapređenju postojećih mera podrške porodicama.

"Zajedničkim projektima i bliskom saradnjom sa lokalnim samoupravama želimo dodatno da unapredimo kvalitet života porodica i stvorimo uslove za bolju demografsku sliku u celoj Srbiji", navela je ministarka.

Kada je reč o lokalnim merama, istaknuto je da opština Majdanpek sprovodi više oblika podrške porodicama, uključujući jednokratna davanja za novorođenu decu, mesečne dodatke za treće i svako naredno dete, kao i posebnu finansijsku podršku za pojedine nezaposlene majke.

Ministarka je u Majdanpeku prisustvovala radionici "Izrazi se", koja se realizuje uz podršku ministarstva, sa ciljem unapređenja komunikacijskih veština kod dece i jačanja porodičnog dijaloga.

Tokom boravka u Majdanpeku, ministarka Žarić Kovačević je obišla i samohranu majku Kristinu Đorđević i njenog sina Luku, kako bi saslušala izazove sa kojima se ova porodica suočava.

Autor: D.Bošković