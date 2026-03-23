NEUSTRAŠIV POTEZ VUČIĆA U NAJTEŽEM TRENUTKU ZA UAE! Ovakav gest predsednika Srbije u svetu diplomatije i visoke politike dugo neće biti zaboravljen

Višečasovna i iznenadna poseta Aleksandra Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima pokazala je veliku ličnu hrabrost predsednika Srbije koji u svetu diplomatije i visoke svetske politike sigurno neće biti zaboravljen dugi niz godina i decenija, ocena je analitičara.

Dok se svet polarizuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić povukao je potez koji pokazuje da Srbija ne zaboravlja svoje prijatelje kada je najteže. Iznenadna poseta Ujedinjenim Arapskim Emirati dolazi u trenutku ratnih sukoba na području Bliskog istoka i globalne neizvesnosti, koja je obeležena ekonomskim pritiscima i geopolitičkim tenzijama.

- U višečasovnoj, iznenadnoj, ali važnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno zahvalan predsedniku UAE Mohamedu bin Zajedu što me je sačekao i ispratio na aerodoromu i time pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji. Tokom susreta sam još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije sa prijateljskim narodom Emirata u ovim teškim i zabrinjavajućim okolnostima. U trenucima kada je Bliski istok suočen sa ozbiljnim iskušenjima, a posledice sukoba i nestabilnosti daleko prevazilaze granice regiona, važno je da jasno pokažemo podršku prijateljima, ali i odgovornost u traženju puta ka miru i stabilnosti - naveo je predsednik na Instagramu.

Dodao je da su on i predsednik bin Zajed razmenili mišljenja i o bilateralnim odnosima dveju zemalja, zasnovanim na međusobnom poverenju, poštovanju i konkretnim rezultatima.

- Posebno sam istakao da Srbija želi da nastavi da razvija sveobuhvatnu saradnju sa UAE, od investicija i energetike do novih tehnologija i razvojnih projekata, ali isto tako i da sačuva politički dijalog na najvišem nivou, koji je u ovakvim trenucima od izuzetne važnosti. Srbija izuzetno ceni podršku i odnos koji UAE pokazuju prema našoj zemlji, a posebno spremnost da i u složenim globalnim okolnostima zajedno tražimo nova rešenja i jačamo saradnju u oblastima od strateškog značaja. Uveren sam da prijateljstvo koje smo godinama gradili predstavlja čvrst temelj za dalje povezivanje naših država i naroda - rekao je Vučić.

Zahvalio je presedniku bin Zajedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji.

- U ovakvim nelakim vremenima, važno je imati prijatelje koji razumeju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i saradnje za budućnost naših naroda - zaključio je Vučić.

Činjenica da je on treći, a prvi evropski lider u poseti UAE nakon izbijanja sukoba, odmah iza regionalnih sila Jordana i Egipta, govori o specifičnoj težini koju naša zemlja ima u očima UAE. Ova poseta pozicionira Srbiju kao neutralnu, ali uticajnu tačku susreta istoka i zapada.

Važan partner

Urednik političke rubrike dnevnog lista "Politika" Bojan Bilbija ocenjuje za Kurir da je predsednik Vučić iznenadnom posetom UAE pokazao da Srbija ne napušta svoje prijatelje kada je teško.

- Emirati su naš tradicionalno važan partner, ključni partner Srbije u pitanju rešavanja problema koji se tiču Naftne industrije Srbije. Oni treba da daju svoj doprinos tome i naravno, i ova poseta je jedan znak zahvalnosti za svu pomoć i podršku Emirata, koju je naša zemlja dobijala svih ovih godina, počev od korona virusa. Tada su nam među prvima pritekli u pomoć, ali i prilikom rešavanja različitih finansijskih aranžmana, veoma povoljnih za našu zemlju. Uvek smo mogli da se oslonimo na prijateljsku ruku, pre svega, predsednika bin Zajeda - podsetio je Bilbija.

On je ukazao da je predsednik pokazao i jednu veliku ličnu hrabrost da usred ovog ratnog sukoba poseti područje koje je zahvaćeno vazdušnim udarima.

- To je potez koji se i te kako ceni, ne samo u arapskom svetu, već u svetu diplomatije i visoke svetske politike i sigurno neće biti zaboravljen dugi niz godina i decenija od strane naših prijatelja UAE - zaključio je Bilbija.

Pravi gest u pravom trenutku

Bivši ambasador i diplomata Milovan Božinović kaže za Kurir da je poseta predsednika Vučiča mnoge iznenadila i da je ona odraz želje da se situacija na Bliskom istoku, ovako dramatična kakva je, bolje upozna.

Da bi se Srbija bolje orijentisala u tome i da se vidi da li ima nekog načina da se konstruktivno uključi u te procese, koji su svetskopolitički. Jer mi tu nismo neki jak igrač, ali zašto ne bismo mi rekli ili doprineli ako nešto možemo. Što se tiče odnosa sa Emiratima, ova poseta označava nastavak dobro uspostavljene saradnje i mislim da je bin Zajedu drago jer ga prijatelji posećuju, onda kada je celom tom regionu zaista teško - rekao je Božinović.

Dodao je da će poseta predsednika u Emiratima biti zapamćena kao pravi gest onda kada je pravo vreme za to i dodao da će to imati i dobre ekonomske benefite po Srbiju.

- To će sigurno uticati i na ekonomsku saradnju, ali su suviše teška vremena u ovom momentu u zalivu i čitavom tom regionu da bi se sad eksplicitno raspravljalo o tome. Ali to je uvek tema i pokazalo se da je to stvar u kojoj smo se i mi dobro snašli. Oni su ozbiljna država, sa kapitalom koji je jedna svetska veličlina i nema sumnje da će to imati i dobre ekonomske posledice, mada u ovom momentu preovlađuju ratni konflikti - zaključio je Božinović.

Autor: D.Bošković