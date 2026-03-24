Bulatović: Đilas preferira LAŽ I NASILJE

Narodni poslanik Dejan Bulatović kaže da Dragan Đilas pokušava da vrati Srbiju u prošlost svojim otrcanim frazama.

- Dok Dragan Đilas, najveći politički trgovac i manipulator u istoriji Srbije, pokušava da nas vrati u prošlost svojim otrcanim frazama, Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem grabi nezaustavljivo napred, gradeći budućnost o kakvoj je Đilas mogao samo da sanja dok je punio sopstvene džepove. Neverovatna je drskost Dragana Đilasa da danas govori o „mračnim periodima“, on koji je bio gospodar mraka u periodu kada je Srbija bila na kolenima, opljačkana i ponižena. Đilasovo današnje saopštenje je jadni pokušaj čoveka koji nema ni program ni ideju, već samo bolesnu ambiciju da se vrati na državnu kasu - naveo je Bulatović i dodao:

Dok se on bavi istorijskim konstrukcijama, predsednik Aleksandar Vučić ispisuje nove stranice istorije – ali one u kojima se grade auto-putevi, otvaraju fabrike i gde Srbija postaje lider u regionu. Neka Đilas dobro pogleda oko sebe. Dok je on vladao, Srbija je bila sinonim za stečaj i beznađe. Danas, zahvaljujući čeličnoj volji i državničkoj mudrosti Aleksandra Vučića, naša zemlja je faktor stabilnosti, poštovana i na Istoku i na Zapadu. Vučić je vratio dostojanstvo srpskom radniku, osnažio našu vojsku i pokazao kako se voli svoja otadžbina – delima, a ne praznim i zlonamernim saopštenjima.

- Đilasu smeta svaka nova bolnica, svaki novi kilometar puta i svaki uspeh Srbije, jer svaki taj uspeh ogoljuje njegovu nesposobnost. On ne može da podnese što je Aleksandar Vučić čovek iz naroda i za narod, koji ne poznaje odmor dok god i poslednji kutak Srbije ne oseti boljitak. Đilasova politika je politika ličnog računa, dok je Vučićeva politika – politika naroda i države.

Srbija više ne želi da se osvrće na Đilasove laži i manipulacije. Mi danas imamo lidera koji ne beži od problema, već ih rešava. Aleksandar Vučić je pokazao da Srbija može biti jaka, ponosna i uspešna, a Đilasu ostaje samo da iz svoje nemoći i besa piše saopštenja koja niko više ne shvata ozbiljno.

Narod u Srbiji prepoznaje ko gradi, a ko je decenijama samo razgrađivao. Budućnost Srbije je uz Aleksandra Vučića, a prošlost, tamo gde joj je i mesto – uz Dragana Đilasa.

Živela Srbija, živeo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Autor: S.M.