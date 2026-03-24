PILJA OŠTRO O PONOŠU: Sluga NATO-a koristi dan sećanja na žrtve agresije za lešinarenje

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja reagovala je na današnje oglašavanje Zdravka Ponoša, ističući da on, kao „NATO general“, nema moralno pravo da drži lekcije na godišnjicu bombardovanja Srbije.

„NATO general se ne oglašava da osudi agresiju“

Pilja je podsetila na ulogu Zdravka Ponoša u vreme kada je bio načelnik Generalštaba, naglašavajući da se on ni danas nije oglasio da osudi NATO agresiju.

„Danas, na godišnjicu NATO bombardovanja, javio se NATO general Ponoš. To je čovek koji je bio načelnik Generalštaba kad je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost. Nije se NATO general oglasio da osudi NATO agresiju jer ne ide da se svojima zamera“, napisala je Pilja na svom Instagram profilu.

Optužbe za služenje stranim interesima

Ona je u svojoj objavi upitala Ponoša gde je bio dok je Srbija bila pod bombama i optužila ga da je spreman da služi strancima na štetu sopstvene države.

„Sakriven kao miš po kancelarijama, ti si pravi primer čoveka koji je spreman da služi strancima, a da svoju državu uništava. Sluga NATO-a, čovek koji je topio naše tenkove, ne može da preboli činjenicu da se u Srbiji dolazi na vlast voljom građana, a ne poltronstvom prema strancima“, navela je članica Predsedništva SNS.

Podrška politici Aleksandra Vučića

Pilja je zaključila da građani Srbije žele na vlasti ljude kojima je Srbija na prvom mestu, povlačeći paralelu sa izbornim rezultatima predsednika države.

„Nikada nosač torbe Vuka Jeremića neće preboleti činjenicu da je Aleksandar Vučić na izborima dobio četiri puta više glasova od njega. Sva sreća pa nam vojsku više ne vode takvi diletanti i kukavice. Građani hoće nekoga ko služi samo i jedino svom narodu, a to je Aleksandar Vučić“, poručila je Pilja.

Autor: D.S.