SRAMOTA! Đilasovci koriste žrtve NATO agresije da napadaju predsednika Vučića!

Jelena Spirić, Đilasova poslanica, na najsramotniji način iskoristila je žrtve NATO agresije na Srbiju da napadne predsednika Aleksandra Vučića.

Tim povodom, oglasila se ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević:

Danas je obeležavanje agresije koja je učinjena nad Srbijom. Nije to bio nikakav anđeo, naročito ne milosrdni, bilo je to uništavanje infrastrukture i građana. I tu tugu, izgubljene živote i razorene domove bombama funkcioneri stranke Slobode i pravde zloupotrebljavaju kako bi udarili na ono što im najviše smeta, a to je Aleksandar Vučić. Državnik koji je Srbiju podigao iz pepela, taj jug zemlje izgradio, otvorio fabrike i radna mesta, napravio puteve i bolnice. Taj jug na koji je vlast pre 2012. godine stavila katanac - na svaku fabriku i svaku kuću.

Upravo na jugu naše zemlje, koji je najviše trpeo, i treba obeležavati stradanje svakog čoveka i pokloniti se žrtvama agresije koja se desila 1999.godine, ali i poslati poruku mira, stabilnosti, sigurne i bolje budućnosti i boljeg života. Da, to će učiniti država na čelu sa predsednikom Vučićem, dok se sitni politikanti iz stranke Slobode i pravde dave u sopstvenoj političkoj nemoći da bilo šta promene na bolje.

Autor: D.Bošković