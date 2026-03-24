'Šta kukate Srbi, pa nisu bili srušeni svi mostovi!' Tajkunski novinar ne prestaje da šokira

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com/Zeljko Veljkovic ||

Šolakov novinar Željko Veljković nezaustavljivo pokazuje koliko ne poštuje srpske žrtve, ponovo šokira antisrpskim izjavama.

Naime, Veljković, poznat po velikoj ljubavi prema Hrvatskoj, oglasio se na društvenim mrežama povodom 27 godina od NATO agresije na Srbiju i poručio da su žrtve ''Milosrdnog anđela'' MIT!?!

Ali, to nije sve, izgleda da je Veljković u akciji legalizovanja i opravdavanja NATO agresije pa je na društvenoj mreži Iks napisao da je "Cilj bombardovanja bio da se ugasi bunt srpskog naroda. Zemljo, otvori se." 

Obzirom da su njegove objave izazvale reakcije mnogih na društvenoj mreži Iks, na pitanje jednog od korisnika društvene mreže " Šta je bio cilj, Željko? Čemu rušenje svih mostova? To čak ni Rusi nisu uradili Ukrajini gde se 4 godine vodi rat sa preko 500k mrtvih...."

Zatim je usledio još šokantniji odgovor Veljkovića: 

"Nisu bili srušeni svi mostovi. Rusi u Ukrajini takođe ruše mostove ali i cele gradove."

Autor: A.A.

