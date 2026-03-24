Šolakov novinar Željko Veljković tvrdi: Mit je i obmana da su u NATO bombardovanju poginuli građani Srbije!

Željko Veljković, novinar Dragana Šolaka, još jednom je pokazao koliko ne poštuje srpske žrtve!
Za Šolakovog novinara, NATO agresija i žrtve te agresije su mit!
Naime, Veljković poznat po velikoj ljubavi prema Hrvatskoj, oglasio se na društvenim mrežama povodom 27 godina od NATO agresije na Srbiju i poručio da su žrtve ''Milosrdnog anđela'' MIT!?!
''Kakva to država u 21. veku skoro tri decenije ne može da utvrdi koliko joj je stanovnika stradalo u ratu? Možda ona koja to ne želi, jer bi činjenice srušile mitove'', napisao je, bez imalo srama, Veljković na mreži Iks.
Podsetimo, ovaj tajkunski novinar često napada državu uvredljivim komentarima, a dva dana nakon obeležavanja Dana Republike Srpske objavio je fotografiju sa Aidom Ćorović koja uporno ponavlja da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
