'NIKAD NEĆEMO ZABORAVITI' Oglasio se predsednik Vučić na godišnjicu NATO agresije na Srbiju i poslao jaku poruku (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Vranju obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine.

Večeras se u Vranju, na platou ispred Galerije Narodnog muzeja održava državni komemorativni skup na kom se obeležava Dan sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine, na kom prisustvuje i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Podsetimo, vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju SRJ, počeli su na današnji dan 1999. godine, a procenjeno je da je poginulo oko 2.500 civila, među njima 89 dece, dok je ranjeno oko 6.000 osoba.

