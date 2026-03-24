'ŽELELI SU POTPUNU OKUPACIJU SRBIJE, NAPAD IZ OBA PRAVCA' Vučić: Ovako je došlo do otpora NATO trupama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, na obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine, da su nam ubijali decu, vojnike, policajce i civile i da ćem im uvek odavati parastos, pomen i sećati ih se i da je ovo upozorenje za budućnost.

- Ko ne uči iz sopstvene istorije nikad neće ništa naučiti ni iz istorije drugih naroda. Te 1999. godine, pošto su mislili da su se prethodno obračunali sa Srbima zapadno od Drine, uništili Republiku Srpsku Krajinu, proterali i pobili srpsko stanovništvo, rekli su da su bez obzira na to što su 1995. Miloševića proglašavali mirotvorcem, došla je na red Kosovo i Metohija i dalje rasparčavanje Srbije. Pešadija na terenu su im bili albanski teroristi koje su do zuba naoružavali, medije iz okolnih zemalja za unutrašnje rušenje Srbije, a onda po prvi put smo nedavno saznali da su od mađarske Vlade tražili napad sa severa zemlje.

- Želeli su potpunu okupaciju Srbije, napad iz oba pravca. Zahvaljujući našem prijatelju Viktoru Orbanu koji je to odbio, nije došlo do upada NATO trupa i zahvaljujući našim hrabrim generalima, vojnicima, oficirima, policajcima koji su se junački borili. Mislite da su stali kada je potpisan Kumanovski sporazum? Govorili su da to "nije protiv naroda, već protiv Miloševića". I danas imate okupacione podanike u Srbije koji krive našu vladu jer nikada nisu imali dovoljno hrabrosti da kažu istinu i da se suprostave onima koji su veliki. Bacaju istinu pod noge, slažu sve što treba da imaju dan posle u politici i javnom životu. Posle 5. oktbora gonili smo samo žrtve NATO agresije i njima govorili da su krivci - rekao je on.

