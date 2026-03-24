VUČIĆ OBEĆAO DA ĆE SAČUVATI MIR: Ako mislite da ne bih zasuzio pred vama, bih i nisam jednom

Vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju SRJ, počeli su na današnji dan 1999. godine.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je obećao majkama, bakama i ženama u našoj zemlji da će da čuva mir.

- Zato ne izgovaram teže reči. Ako mislite da imam manjak emocija, nemam. Ako mislite da ne bih zasuzio pred vama, bih i nisam jednom. Ako mislite da ne bih izgovorio neke teže reči, bih mnogo, mnogo, mnogo teže. Ali kao predsednik republike imam obavezu da sačuvam našu decu i našu budućnost i da i dalje snažimo i jačamo i našu ekonomiju! Nikada ne smemo da budemo naivni, i da poverujemo u njihove laži. I danas izmišljaju po svetu šta im padne napamet, upadaju i otimaju lidere preko noći. Kako kome padne napamet. O licermerju evropskom neću ni da pričam, a sve su radili zajedno sa Amerikancima - rekao je on.

Autor: D.Bošković