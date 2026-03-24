'RADUJEM SE, IAKO JE TUŽAN POVOD NAŠEG SABRANJA' Patrijarh Porfirije na obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine

Vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju SRJ, počeli su na današnji dan 1999. godine.



Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje u Vranju obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine. Više od 10.000 ljudi došlo je da se seti svih stradalih u NATO agresiji.

Patrijarh Porfirije rekao je da svaki put, u ovakvim prilikama, kada se s pravom očekuje mudra i plemenita poruka, koliko god birali reči ostajemo sa dubokim utiskom bespomoćnosti da iskažemo dubinu tragedije koju smo doživeli kao narod.

- Radujem se, iako je tužan povod našeg sabranja. To je tako zato što je za nas hrišćane upravo put krsta uvertira, uvod u vaskrsne radosti. Tužna, ali sveta uspomena na jednu od poslednjih golgota našeg krtonosnog naroda, strašno NATO bombardovanje otpočeto na današnji dan pretvorilo je našu otadžbinu u užasno stratište. Čitava naša zemlja, sa svim gradovima i selima, kao i svi njeni stanovnici bez izuzetka jednostranom odlukom moćnika ovog sveta našli su se u ratnom plamenu koji je gutao sve pred sobom - naveo je patrijarh.

Autor: D.Bošković