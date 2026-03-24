VIŠE OD 10.000 LJUDI NA TRGU U VRANJU! Mase ljudi prisustvuju obeležavanju Dana sećanja na stardale u NATO agresiji (VIDEO)

Večeras se u Vranju, na platou ispred Galerije Narodnog muzeja održava državni komemorativni skup na kom se obeležava Dan sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine, a na kom će prisustvovati i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Kako se može videti i na snimku, u Vranju se okupio veliki broj ljudi kako bi prisustvovao godišnjici i čuo govor predsednika Vučića.

Na platou je prisutno više od 10.000 ljudi.

Vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju SRJ, počeli su na današnji dan 1999. godine, a procenjeno je da je poginulo oko 2.500 civila, među njima 89 dece, dok je ranjeno oko 6.000 osoba.

Autor: D.Bošković