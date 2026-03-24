DŽEFRI SAKS OBJASNIO SVE KOD TAKERA: Bombardovanje Beograda je nečuveno, apsolutno loš potez (VIDEO)

Cepanje Srbije, stvaranje tzv. Kosova i formiranje vojne baze Bondstil – suština je NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine, istakao je svojevremeno svetski poznati ekonomista i politički analitičar Džefri Saks tokom gostovanja u podkastu kod Takera Klarsona.

Saks je naveo i da je granatiranje Beograda 78 dana bio nečuven i apsolutno loš potez. Balkan je tokom devedesetih bio strateški važan za SAD, zato je bilo potrebno da imaju svoje figure u jugoistočnoj Evropi, rekao je Saks.

Istakao je da Sjedinjene Države nakon "pobede u Hladnom ratu" više nisu želele da pregovaraju, već su nastupale unilateralno, obećavajući jedno, a radeći potpuno drugo.

- Zanemarili su interese druge strane, ponašajući se kao svetski policajac - rekao je Saks o američkoj administraciji tokom devedesetih i u tom kontekstu naveo i NATO bombardovanje Jugoslavije.

- Kao i u pregovorima sa Rusijom o neširenju NATO-a na istok, nastavili su da sprovode jednostrane poteze. Tako smo 1999. godine bombardovali Beograd 78 dana, što je nečuveno. Apsolutno loš potez. Bombardovali smo jednu evropsku prestonicu 78 dana - naglasio je američki ekonomista.



Na pitanje Karlsona koja je suština bombardovanja i šta su bili razlozi za takvu odluku sa ove distance, Saks je rekao da je cilj bio cepanje Srbije i otvaranje najveće NATO baze u jugoistočnoj Evropi.

- Dakle, poenta je bila da se Srbija pocepa i stvori nova država (tzv.) Kosovo, gde imamo najveću vojnu bazu NATO-a u jugoistočnoj Evropi – Bondstil - ukazao je Saks.

Istakao je i da je u dokumentu "Obnova američke odbrane" iz 2000. godine podvučeno da je Balkan nova strateška oblast za SAD.

- Dakle, morali smo da prebacimo velike trupe na Balkan, jer je njihova ideja bila igra rizika, a ne samo da su vam potrebni dobri odnosi ili mir. U takvom rasporedu su vam potrebne vaše figure na tabli - procenio je Saks.

Naglasio je da je takva doktrina podrazumevala formiranje vojnih baza i napredno pozicioniranje vojske gde god je moguće u svetu, pa tako i u jugoistočnoj Evropi.

- A Srbiju nisu voleli (u Beloj kući), a i bila je bliska Rusiji. Pošto su smatrali da su jedina supersila, radili su šta su hteli. Tako su pocepali zemlju (Srbiju) što sada tvrde da nigde ne sme da se radi. Znate, kad kažu – nema promena granica. Razbili smo Srbiju i našom deklaracijom ustanovili novu državu Kosovo. Tako smo, dalje, stvorili ogromnu NATO bazu - ponovio je analitičar u razgovoru sa Karlsonom.

Autor: D.Bošković