Upaljena 'Večna vatra' na Ušću povodom obeležavanja godišnjice NATO bombardovanja

U Parku prijateljstva na Ušću večeras je upaljena "Večna vatra" povodom obeležavanja godišnjice početka NATO bombardovanja SRJ.

Večna vatra upaljena je u 19.41 jer je tada na današnji dan 1999. godine počela NATO agresija na tadašnju SRJ koja je trajala 78 dana.

Spomenik "Večna vatra" nalazi se u Parku prijateljstva na Ušću u Beogradu i podignut je u znak sećanja na žrtve NATO bombardovanja SRJ.

Agresija na SRJ bila je presedan i izvedena je bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN.

Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom NATO agresije ubijen je 1.031 pripadnik vojske i policije, a ranjena su 5.173 vojnika i policajca.

Poginulo je oko 2.500 civila, među njima 89 dece, a ranjeno je oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece.

Kao nestali vode se 25 osoba. .

Svetskoj javnosti je predstavljeno da je razlog agresije bila teška humanitarna kriza na KiM, a u stvarnosti na KiM se 1998. godine dogodila serija terorističkih napada koje je počinila tzv. OVK, kako protiv snaga bezbednosti Srbije i SRJ, tako i protiv brojnih civila, ne samo Srba.

Autor: D.Bošković