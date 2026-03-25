MUK U PROGRAMU UŽIVO: Ovaj 'nobelovac' bi da vodi opštinu?!

Stanko Ćirković, ispred Izborne komisije Gradske opštine Sevojno, govorio je za televiziju Nova S uoči izbora u tom mestu.
Budući da do lokalnih izbora ostala samo četiri dana, predstavnici blokadera trude se da svoju listu predstave u najboljem svetlu, ali izgleda da je teško pronaći prave reči.
Govoreći o obuci "studenata" za nadgledanje izbornog procesa 29. marta, u Sevojnu Ćirković se zapetljao kao pile u kučinu.
- Imamo obučene kontrolore, koji su zajedno sa studentima prošli lepu obuku, koja je bila teoretska i, što bi se reklo… stao mi je mozak…
25. март 2026.
Autor: Iva Besarabić