Šta to reče Danice?! Ovako su na N1 predstavili NATO agresiju: Zašto obeležavamo godišnjicu početka bombardovanja?

Za Danicu Vučenić, novinarku tajkunske N1, NATO agresija u kojoj je stradalo 2.500 civila naziva se "intervencija i akcija".

Danica Vučenić je na toj televiziji govorila o godišnjici NATO bombardovanja Srbije.

- Pre 27 godina, u ovo vreme, tadašnja Jugoslavija suočila se sa prvim bombama zapadne vojne alijanse. Ta intervencija tumačila se kao presedan jer je izvedena bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada je počelo NATO bombardovanje Jugoslavije, ključno međunarodno pitanje odnosilo se na to da Savet bezbednosti nije odobrio intervenciju i da je NATO krenuo u bombardovanje odlučivši se na akciju i ne poštujući međunarodno pravo.

Prema njenim rečima, Srbija je bombardovana zbog odluke Slobodana Miloševića, tadašnjeg predsednika SRJ, da se ne povinuje Zapadu.

- Pre 27 godina Milošević je rekao ne, bio je protiv Zapada i mi smo zbog njegovih odluka kažnjeni bombama!"

Govoreći o obeležavanju godišnjice NATO agresije, primetila je da Srbija taj dan obeležava otkako je Vučić na čelu države - uz pitanje koliko je to logično?!

- Mi, od kada je Vučić došao na vlast, faktički od 2013. smo se vratili obeležavanju početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. I sad, koliko je to logično obeležavati početak neke nesreće u suštini jednog lošeg događaja, jednog nesrećnog i tužnog događaja, umesto na primer da obeležavamo kraj kada se sve završilo i kada smo svi bili srećni kada je doneta odluka da je to stalo?

Razgovarajući sa svojim sagovornikom Duškom Lopandićem, potpredsednikom stranke Srbija centar (SRCE) iznela je sledeće:

- I sad ima tu još jedna stvar. I Milošević je imao tu retoriku. Pre neko veče sam citirala baš jedan njegov govor gde je ono 'svi su se urotili protiv nas, mi smo žrtve' i tako dalje. Tu retoriku ima... A na drugoj strani, bombardovanje se vidi kao, kako da kažem, najveća agresija protiv nas... mi smo zemlja žrtva kroz govore Vučića i Dačića i tako dalje. A da nikada do danas nismo popisali žrtve tog bombardovanja i da se manipuliše ciframa koje su zapravo netačne.

Tokom razgovora sa sagovornikom Savom Manojlovićem, blokaderom i liderom pokreta Kreni - promeni, iznete su pretnje Vučiću.

Savo Manojlović je optužio vlast da će se braniti, a onda predvideo loš kraj.

- I ako me pitate da li će ovaj režim probati da se brani svim sredstvima, to je sigurno, ali ono u šta sam ubeđen jeste da svaki okupator, svi znamo kako je završio u ovoj zemlji!