Vučić: Tokom NATO agresije bilo 2.500 žrtava, svako dete može da se nabroji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je tokom NATO agresije 1999. godine bilo 2.500 žrtava i da svako stradalo dete može da se nabroji, kao i da je do sada lično posetio 24 porodice dece nastradale u bombardovanju.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode pojedinih medija da se brojem srpskih žrtava tokom NATO bombardovanja manipuliše i da je stradalo manje od 2.500 ljudi.

Komentarišući nedavnu konstataciju novinarke Danice Vučinić da se sa obeležavanjem godišnjice početka NATO agresije počelo tek 2013. nakon njegovog dolaska na vlast, Vučić je rekao da je ponosan na to i zahvalio i Miloradu Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske koja je to prihvatila i dodao da je njegova ideja bila i obeležavanje Oluje, 24. marta i proboja u jasenovačkom logoru.

"Ja želim samo tim ljudima da kažem ja sam kriv za to, zaista sam kriv i to je jedna od stvari zbog kojih bi trebalo da budem streljan, kako navode, i ja ne bežim od te krivice. I ja sam to radio zato što - znate koliko mi se gade muškarci koji tuku žene i decu? Ja prema takvim ljudima osećam prezir, a znam mnoge koji ne mogu svojim šefovima na poslu da kažu ništa, ali onda mogu da se iživljavaju na svojim suprugama i mogu da se iživljavaju na svojoj deci.

E vidite, postoji kod nas deo ljudi koji - zapitaćete se odakle mi takva paralela - postoje ljudi koji nikada nisu smeli i hteli da se snažnom stranom okupatoru suprotstave i uvek bi tražili nekog na lokalu kojeg mogu da okrive, jer na njemu mogu da se iživljavaju i nad njim mogu da provode neku vrstu nasilja i zadovoljenje pravde", rekao je Vučić.

Kao primer, naveo je nekadašnjeg direktora RTS-a Dragoljuba Milanovića koji je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog odgovornosti za stradanje 16 radnika ove kuće u NATO bombardovanju.

"Niko nije odgovarao za to što je pobio ljude, ali smo se trudili da pronađemo nekoga da iskalimo svoj bes i zadovoljenje - i osudili smo Dragana Milanovića koji je deset godina proveo na robiji," rekao je Vučić.

On je istakao da je bilo kakva Milanovićeva krivica veoma upitna i ocenio da je njegovo kažnjavanje bilo politički naređeno.

"Zamislite da je on prebacio u Košutnjak redakciju - to je potpuno svejedno, oni su gađali master, kao što znate, i pogodili bi Košutnjak. A zamislite da je to uradio i da je prebacio u Košutnjak. Te noći bi ga linčovali i rekli: zašto si prebacivao televiziju iz centra grada, nikad ne bi mogli da tuku u Abardarevoj i Takovskoj, jer je u centru grada, ne može ugao da pronađe krstareća raketa, nego si odveo na Košutnjak i napravio najčistiju metu od toga", rekao je Vučić.

On je naveo da je tokom večeri kada je RTS pogođen njegova majka bila dežurni urednik programa i da je slučajno preživela, nakon što je raketa bacila sedam-osam metara.

Vučić je istakao da je ponosan na činjenicu da je najduže na vlasti u najtežim vremenima.

"Sva su vremena teška ali u veoma teškim vremenima, veoma složenim vremenima, ništa me nije promašilo - od prazne kase, od toga da ljudi nemaju posao do toga da su nas pogodile poplave, migrantska kriza, korona, ukrajinski rat, ratovi na Bliskom istoku i sve vreme da morate da se borite protiv svih onih koji žele nezavisnost Kosova", rekao je Vučić.

Govoreći o napadu na njega u Potočarima 2015. godine, Vučić je rekao da je gotovo linčovan kada je otišao da pogne glavu u Srebrenici, samo zbog jedne reči koju nije želeo da izgovori.

On je istakao da je razumeo pravno-političke posledice, a da je kao predsednik Republike dužan da o tome brine, i dodao da gaji ogromno poštovanje i pijetet prema žrtvama.

"Dakle, kada sve to sagledate, postoji deo ljudi kod nas koji su uvek želeli da pripadaju ili da imaju mentalitet koji se naziva i stručno 'kmetske duše'. I vi ih vidite danas koliko hoćete", rekao je Vučić.

On je istakao da neće da bude na čelu države koja se ne pita ni za šta.

"Neću i ne želim da budem na čelu države u kojoj će neko da vam pošalje faks, da li će da pošalju mejl ili poruku telefonom ili bilo šta drugo: evo ovako i onako glasaj - pa šta će nam država? Postavite ovde okupacionog gaulajtera i recite da je to tako i kraj priče. I zato je slobodarska Srbija bila meta i u ovih 15 meseci, i zato je bila meta i pre toga", rekao je Vučić.

