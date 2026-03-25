Đurić sa Nemetom o unapređenju saradnje: Odnosi Srbije i Mađarske dostigli vrhunac

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa predsednikom Odbora za spoljne poslove u parlamentu Mađarske Žoltom Nemetom o najvažnijim aktuelnim pitanjima od zajedničkog interesa, sa ciljem daljeg unapređenja saradnje.

Sagovornici su konstatovali da su bilateralni odnosi Srbije i Mađarske, po kvalitetu i intenzitetu, u poslednjih 15 godina dostigli istorijski vrhunac, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Đurić je istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja saradnja u oblastima ekonomije, energetike, energetske bezbednosti i diverzifikacije izvora energije, kao i infrastrukturnog povezivanja, digitalizacije i kulture.

Šef srpske diplomatije je istakao da važnu ulogu u jačanju međusobnog razumevanja i saradnje imaju i nacionalne manjine u obe zemlje.

On se zahvalio na doslednoj i snažnoj podršci Mađarske u procesu evrointegracija Srbije i istakao da Evropska unija bez Srbije i regiona Zapadnog Balkana nije kompletna, kao i da Srbija nastoji da postane ravnopravan i punopravan član Evropske unije na najdostojanstveniji način.

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Đurić je podvukao da Beograd nastoji da ispuni svoje obaveze, uz očekivanje da međunarodni faktori utiču na vlasti u Prištini da i njihovi predstavnici konačno počnu da se ponašaju na isti način.

On je takođe izrazio zahvalnost na razumevanju i podršci Mađarske u pojedinim pitanjima u vezi sa južnom srpskom pokrajinom.

Autor: Pink.rs