POČEO PARLAMENTARNI FORUM SRBIJA-REPUBLIKA SRPSKA Brnabić: Važno da se parlamentarna saradnja konkretizuje (FOTO)

U Beogradu je danas počeo četvrti Parlamentarni forum Srbija - Republika Srpska (RS), a skup su otvorili predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Brnabićeva je rekla da je važno da se parlamentarna saradnja i inicijative koje su važne sa srpski narod sa obe strane Drine što više konkretizuju i istakla da je potrebna veća uključenost Parlamentarnog foruma u izgradnji memorijalnih centara u Beogradu i Donjoj Gradini, posvećenih žrtvama Jasenovca.

Brnabić je istakla da je Srbija spremna da finansira oba memorijalna centra.

"Memorijalni centar je ono što smo obećali našem narodu i svim našim građanima pre nekoliko godina. Moja molba je da vidimo sa resornim ministarstvima i takođe sa naučnim institutima kako možemo da ubrzamo ovaj proces, da se raspišu javni tenderi", rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, važno je da Parlamentarni forum što češće zaseda, kako bi kroz stalne razgovore podržao predstavnike vlasti i u Srbiji i u Repubici Srpskoj.

"Važno je da parlamentarni forum postoji, da što češće zasada i da nekim konkretnim inicijativama, ali i stalnim razgovorom i dijalogom, mi podržimo sve ono što radi predsednik Aleksandar Vučić, ranije naravno predsednici Milorad Dodik i Željka Cvijanović i sada predsednik Karan, ali naravno i naše izvršne vlasti, odnosno naše dve vlade", navela je Brnabić.

U ime delegacije Narodne skupštine Republike Srpske obratio se njen predsednik Nenad Stevandić.

Forum zaseda dva puta godišnje, a čini ga 11 poslanika iz Srbije i isto toliko iz Republike Srpske.

Zadatak foruma je, između ostalog, upućivanje njegovih akata, zaključaka i predloga skupštinama Srbije i Republike Srpske, kao i komunikacija sa međunarodnim organizacijama.

Autor: Jovana Nerić