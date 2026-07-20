BRNABIĆ POSLE SASTANKA SA STEVANDIĆEM: Ponosna sam na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske

Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, saopštila je da je sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske, Nenadom Stevandićem, dogovorila naredni datum održavanja Parlamentarnog foruma Srbija - Republika Srpska.

Kako je navela, poslanici dve skupštine ponovo će se sastati 3. septembra u Banjaluci.

- Sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem dogovorila sam naredni datum održavanja Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska. Saglasili smo se da se naši poslanici ponovo sastanu 3. septembra u Banjaluci - napisala je Brnabić na Instagramu.

Ona je dodala da je Stevandić tokom sastanka izneo podatak da su njih dvoje predsednici parlamenata Srbije i Republike Srpske koji su se do sada najviše puta sastali.

- Gospodin Stevandić je na sastanku izneo zanimljiv podatak, a to je da smo nas dvoje predsednici parlamenata Srbije i Republike Srpske koji su se najviše puta do sada sastali. Na to sam izuzetno ponosna, pogotovo zbog toga što naši susreti imaju konkretne rezultate, a jedan od njih je upravo naš zajednički Forum - istakla je Brnabić.

Predsednica parlamenta poručila je da je ponosna na, kako je navela, neraskidive veze Srbije i Republike Srpske i naglasila da će one u budućnosti biti dodatno jačane.

- Ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske koje ćemo samo jačati u budućnosti - poručila je Brnabić.

Autor: A.A.