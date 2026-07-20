Brnabić sa Stevandićem: Saglasili smo se da se naši poslanici ponovo sastanu 3. septembra u Banjaluci

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem.

- Sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem dogovorila sam naredni datum održavanja Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska. Saglasili smo se da se naši poslanici ponovo sastanu 3. septembra u Banjaluci - napisala je Brnabić na Instagramu i dodala:

Takođe, gospodin Stevandić je na sastanku izneo zanimljiv podatak, a to je da smo nas dvoje predsednici parlamenata Srbije i Republike Srpske koji su se najviše puta do sada sastali. Na to sam izuzetno ponosna, pogotovo zbog toga što naši susreti imaju konkretne rezultate, a jedan od njih je upravo naš zajednički Forum.

- Ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske koje ćemo samo jačati u budućnosti - zaključila je ona.

Autor: Pink.rs