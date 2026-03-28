Brutalno kršenje predizborne tišine na 'Novoj S': Od najave 'totalne dominacije' ostadoše samo prazne priče (VIDEO)

Kršenje predizborne tišine zabeleženo je jutros u programu antisrpske televizije "Nova S", gde su, uprkos važećim pravilima, emitovani sadržaji sa političkim konotacijama.

U jutarnjem programu pojavili su se blokaderi koji su iznosili stavove i poruke koje mogu direktno da utiču na birače uoči glasanja, što predstavlja kršenje izborne tišine.

Voditelj antisrpske "Nove S" pitao je blokadera: "Evo, kako ti vidiš aktuelni trenutak i sve što je u međuvremenu postignuto?" Na šta on, doslovce, kaže:

- Pa evo vidimo na prethodnom šta se dešava u Pazaru, na ovaj Pazaru i šta se dešava sa studentima. Vidimo i sva događanja koja će sutra obeležiti našu zemlju. I naših saputnika koji se takođe aktivno bave događanjima i koji ginu na terenu, tako da puna podrška za njih sutra. Situacija je definitivno drugačija dosta - rekao je blokader.

Sapunica o "velikim pobedama" blokadera pukla je brže nego što su očekivali.

Od pompeznih najava o totalnoj dominaciji 29. marta, sa blokaderskih medija sada vidimo samo prazne priče, uz priznanje da je situacija sada "dosta drugačija".

Autor: A.A.