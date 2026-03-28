POČELA SEDNICA ODBORA ZA OBRAZOVANJE: Zasedanje zbog tragedije na Filozofskom fakultetu u Beogradu

U Skupštini Srbije počela je sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, na čijem je dnevnom redu stanje na državnim univerzitetima u Srbiji.

Sednici, na poziv predsednika odbora Marka Atlagića, prisustvuju članovi Odbora, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predstavnici MUP-a, kao i rektori državnih univerziteta, među kojima i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru Tanja Soldatović.

Sednica je sazvana nakon tragičnog događaja u petak uveče, kada je ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno telo dvadesetpetogodišnje studentkinje.

Autor: A.A.