'PAMETNOM DOSTA' Pogledajte fotografiju sa 5. sprata Filozofskog fakulteta, samo par dana pre tragedije (FOTO)

Tužna slika!

Jedan od korisnika društvene mreže "X" objavio je fotografiju nastalu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, samo par dana pre tragedije, uz komentar "Pametnom dosta".

Filozofski fakultet u Beogradu.

Slika nastala pre par dana.

Peti sprat.

Pametnom dosta.

Milice, neka ti Gospod podari vecni spokoj!🙏 pic.twitter.com/xTPwLYfXox — Darko Bojic (@darkobojic910) 27. март 2026.

Podsetimo, na snimku sa fakulteta, nastalom neposredno nakon tragedije, vide se petarde, baklje i sprejevi poslagani pored radijatora. Taj zapaljivi materijal izazvao je požar u zgradi fakulteta. Postavlja se pitanje da li je taj pirotehnički materijal ostao u zgradi ove visokoškolske ustanove od blokada.

Postavlja se i još jedno bitno pitanje - ko je kriv za ovu tragediju, kao i za to što su fakulteti postali mesto gde se odlaže pirotehnika na hodniku kojim prolaze hiljade studenata svaki dan.

Proteklih godinu dana zgrade visokoškolskih ustanova pretvorene su u mesta gde nije vođeno računa ni o bezbednosti, ni o higijeni.

Više od godinu dana pravljen je narativ kako su predstavnicima države, pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću, krvave ruke zbog tragedije u Novom Sadu, a na kraju se postavlja pitanje da li će isto važiti i za upravu Filozofskog fakuleta i Univerziteta u Beogradu.

Dalje, postavlja se pitanje i zašto su studenti u gotovo 23 časa noću bili u zgradi fakulteta, i zašto obezbeđenje i odgovorni nisu radili svoj posao.

Da li se dekan Danijel Sinani ili rektor Vladan Đokić osećaju odgovornim za tragediju u kojoj je izgubljen jedan mlad život videćemo u narednim danima.