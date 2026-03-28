'PAMETNOM DOSTA' Pogledajte fotografiju sa 5. sprata Filozofskog fakulteta, samo par dana pre tragedije (FOTO)

Tužna slika!
Jedan od korisnika društvene mreže "X" objavio je fotografiju nastalu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, samo par dana pre tragedije, uz komentar "Pametnom dosta".
Filozofski fakultet u Beogradu.— Darko Bojic (@darkobojic910) 27. март 2026.
Slika nastala pre par dana.
Peti sprat.
Pametnom dosta.
Milice, neka ti Gospod podari vecni spokoj!🙏 pic.twitter.com/xTPwLYfXox
Podsetimo, na snimku sa fakulteta, nastalom neposredno nakon tragedije, vide se petarde, baklje i sprejevi poslagani pored radijatora. Taj zapaljivi materijal izazvao je požar u zgradi fakulteta. Postavlja se pitanje da li je taj pirotehnički materijal ostao u zgradi ove visokoškolske ustanove od blokada.
Postavlja se i još jedno bitno pitanje - ko je kriv za ovu tragediju, kao i za to što su fakulteti postali mesto gde se odlaže pirotehnika na hodniku kojim prolaze hiljade studenata svaki dan.
Proteklih godinu dana zgrade visokoškolskih ustanova pretvorene su u mesta gde nije vođeno računa ni o bezbednosti, ni o higijeni.
Više od godinu dana pravljen je narativ kako su predstavnicima države, pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću, krvave ruke zbog tragedije u Novom Sadu, a na kraju se postavlja pitanje da li će isto važiti i za upravu Filozofskog fakuleta i Univerziteta u Beogradu.
Dalje, postavlja se pitanje i zašto su studenti u gotovo 23 časa noću bili u zgradi fakulteta, i zašto obezbeđenje i odgovorni nisu radili svoj posao.
Da li se dekan Danijel Sinani ili rektor Vladan Đokić osećaju odgovornim za tragediju u kojoj je izgubljen jedan mlad život videćemo u narednim danima.