POZNAT IDENTITET STRADALE: Devojka skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta zbog neodgovornosti i anarhije blokadera

Kako pišu "Novosti" devojka koja je jutros stradala nakon što je skočila iz zgrade Filozofskog fakulteta je M. Ž. devojka od 25 godina iz Šabca. Bila je student istorije umetnosti.

Podsećamo, policijski službenici policijske stanice Stari grad, nakon dobijanja obaveštenja u 22.40 sati da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi žensko lice, starosti ok 25 godina i da ne daje znakove života, izašli su na lice mesta, gde su od očevidaca dobili informacije da je na petom spratu filozofskog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničih sredstava, da je nakon toga NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta skočilo kroz prozor.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta'?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??