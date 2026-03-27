'VI STE ZLO, MONSTRUMI': Jovanov o licemerju blokadersko - opozicionih medija

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS oglasio se povodom stravične tragedije koja je jutros potresla Beograd. Poginula je devojka, skočivši iz zgrade Filozofskog fakulteta.

- Izmišljenu priču o ubijenom dečaku iz Valjeva gurali su na naslovne strane i u glavne vesti na portalima. Istinitu priču o stradaloj devojci na Flizofskom fakultetu sakrili da ne bude n-ta vest u hronici. Niste vi samo Šolakovo propagandno - terorističko smeće. Vi ste zlo. Monstrumi - naveo je Jovanov u objavi.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?



Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??

Autor: D.Bošković