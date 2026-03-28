PRORADILA NEČISTA SAVEST Jovanov o opoziciji: Znaju šta su radili!

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS oglasio se povodom saopštenja opozicionih članova Odbora za obrazovanje, koji preko Šolakovih medija tvrde kako "neće dozvoliti instrumentalizaciju smrti studentkinje" koja je u četvrtak preminula kod Filozofskog fakulteta u Beogradu.

"Kad im proradi nečista savest, pa očekuju ono što im izopačeni um kaže da sledi.

Znaju šta su radili u svim ovakvim situacijama i šta bi danas radili da su na našem mestu.

Kako sad znaju i za institucije i za procedure i da treba vreme da se sve istraži? Znači, ipak znaju, znali su i za svaki prethodni put, samo su svesno odabrali da budu bednici i politički nekrofili koji zloupotrebljavaju svaku smrt u ovoj zemlji i iskoriste je za napad na vlast.

Кад им проради нечиста савест, па очекују оно што им изопачени ум каже да следи.



Знају шта су радили у свим оваквим ситуацијама и шта би данас радили да су на нашем месту.



— Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 28. март 2026.

Nećemo se takmičiti sa njima na tom polju. Na pamet nam ne pada. Nikakve šanse protiv tako iskusnih političkih lešinara ne bismo imali, a i nismo isto. Nismo nikada ni bili. Zato mogu da budu mirni. Velikodušno ćemo im prepustiti da se sami valjaju u svom brlogu. Pripada im", zaključio je Jovanov.



Autor: Jovana Nerić