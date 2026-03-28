DA LI JE OVO DOKAZ?! Poruke otkrivaju sve - Sinani slavljen kao vođa?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Poruka pokrenula nova pitanja odgovornosti.

Fotografija poruke zalepljene unutar Filozofskog fakulteta izazvala je burne reakcije i otvorila nova pitanja o ulozi dekana Danijela Sinanija u dešavanjima koja potresaju ovu visokoškolsku ustanovu.

Na papiru koji je ostavljen u prostoru fakulteta nalazi se rukom ispisana poruka u kojoj se Sinani direktno pominje i predstavlja u gotovo simboličkom, pa i uzvišenom kontekstu. Takav sadržaj, u trenutku kada je fakultet već danima u centru pažnje zbog blokada i haotičnih scena, dodatno pojačava sumnje da stvari nisu spontane, već organizovane.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakve poruke pojavljuju unutar samih prostorija fakulteta, što otvara pitanje – ko ih postavlja i sa kojom namerom?

Da li je reč o pojedinačnom činu ili o atmosferi u kojoj se određene ličnosti uzdižu i predstavljaju kao centralne figure celokupnog dešavanja?

U javnosti se sve glasnije postavlja pitanje da li dekan Sinani ima samo formalnu ulogu ili je, kako neki tumače, mnogo aktivnije uključen u organizaciju i tok blokada.

Jer kada se ime jednog dekana pojavljuje u porukama koje ga praktično predstavljaju kao vođu, teško je ignorisati takav signal.

Građani i akademska zajednica imaju pravo na jasan odgovor – da li je uloga rukovodstva fakulteta isključivo institucionalna, ili postoji i politička dimenzija koja do sada nije bila jasno predstavljena.

U situaciji kada je poverenje u institucije već ozbiljno poljuljano, svaka ovakva poruka dodatno produbljuje sumnje i traži konkretna objašnjenja.

Autor: Iva Besarabić

