Kao gladne godine! Dok je Milan čitao poruke od najmilijih, učesnici navalili na hranu kao da nisu jeli od Božića! (VIDEO)

Nisu čuli nijednu reč poruka za Milana.

Milan Stojičković danas slavi rođendan u "Eliti 9", a proslava rođendana organizovana je u Dubiozi. Milan i Miki Dudić počeli su da čitaju poruke i čestitke njegovih najbližih.

- Srećan ti rođendan, Milane, vole te mama i tata - pisalo je u poruci njegovih roditelja.

- Milane srećan ti rođendan, neka ti se sve želje ispune, do pobede uz tebe smo - poručili su prijatelji Milanu.

Dok su oni čitali poruke, učesnici su navalili na hranu kao gladne godine, te nisu mogli da sačekaju da čuju čestitke.

- Ne daj da te niko izbaci iz takta, znaš da je ovo igra, p ravi prijatelji te čekaju, pokaži ko je šef, lavovi ne spavaju dok su hijene oko njih, srce na teren - glasilo je pismo njegovih saigrača.

Autor: R.L.