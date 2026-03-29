'OPOZICIJA NIJE DOZVOLJAVALA DA SE POSTAVE PARAVANI' Predsednica OIK Lučani: Kasnio početak glasanja u Puhovu kao i na dva biračka mesta u Guči

Predsednica Opštinske izborne komisije (OIK) Lučani Katarina Kovanović izjavila je da predstavnici opozicije jutros nisu dozvolili da se postave paravani na biračkim mestima u Puhovu, kao i na biračkim mestima 13 i 14 u Guči, koja su zbog toga otvorena sa zakašnjenjem od oko 30 minuta.

Ona je dodala da su imali problema što se tiče strane opozicije, te da nisu mogli da postave paravane na biračkim mestima.

- To se dogodilo u Puhovu, pre sedam časova, pa smo uspostavili red jer su izašli naši članovi Opštinske izborne komisije. A u Guči, na biračkom mestu broj 13 i na mestu broj 14, od strane opozicije nije dozvoljeno da se postave paravani po zakonu, tako da smo poslali i članove Opštinske izborne komisije i morali smo da kontaktiramo i policiju da izađe na teren, da bi paravani bili uspostavljeni u skladu sa zakonom i tu je se kasnilo malo više od pola sata, ali pre osam je svakako počelo", rekla je Katarina Kovanović, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Ona je rekla da na tim izbornim mestima neće biti produžavanja glasanja i da će se glasanje završiti u 20 časova.

Autor: A.A.