'DOBRO POZNATA TAKTIKA DA SE IZAZOVE HAOS' Đurić o blokaderskom nasilju tokom izbora

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije oglasio se povodom nasilja od strane blokadera tokom izbora.

- Svedoci smo koordinisanog pokušaja da se delegitimizuje izborni proces na današnjim lokalnim izborima u deset opština u našoj zemlji, pre nego što su rezultati uopšte poznati. Izvrnuti narativi o batinašima (i to od strane onih koji napadaju), „paralelnim spiskovima“ i organizovanom kriminalu predstavljaju dobro poznatu taktiku, sa ciljem da se izazove haos, a potom tvrdi da je bilo izborne krađe i pronađe opravdanje za sopstveni neuspeh. Institucije Srbije su dovoljno snažne da obezbede uredno sprovođenje izbora i ispitaju svaku tvrdnju. Ali neće popustiti pod političkim pritiscima niti medijskim kampanjama. Isključivo građani odlučuju, slobodno i demokratski - poručio je Marko Đurić na društvenoj mreži X.

Autor: Jovana Nerić

