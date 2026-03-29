'DOBRO POZNATA TAKTIKA DA SE IZAZOVE HAOS' Đurić o blokaderskom nasilju tokom izbora

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije oglasio se povodom nasilja od strane blokadera tokom izbora.

- Svedoci smo koordinisanog pokušaja da se delegitimizuje izborni proces na današnjim lokalnim izborima u deset opština u našoj zemlji, pre nego što su rezultati uopšte poznati. Izvrnuti narativi o batinašima (i to od strane onih koji napadaju), „paralelnim spiskovima“ i organizovanom kriminalu predstavljaju dobro poznatu taktiku, sa ciljem da se izazove haos, a potom tvrdi da je bilo izborne krađe i pronađe opravdanje za sopstveni neuspeh. Institucije Srbije su dovoljno snažne da obezbede uredno sprovođenje izbora i ispitaju svaku tvrdnju. Ali neće popustiti pod političkim pritiscima niti medijskim kampanjama. Isključivo građani odlučuju, slobodno i demokratski - poručio je Marko Đurić na društvenoj mreži X.

As expected, we are witnessing a coordinated attempt to delegitimize the electoral process in today’s local elections in ten municipalities, before the results are even known. Fabricated narratives about “thugs,” “parallel registers”, and organized crime are a very familiar… — Марко Ђурић (@markodjuric) 29. март 2026.

Autor: Jovana Nerić