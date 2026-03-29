BRNABIĆ: Interesantno, N1 se čudi zašto policija ne dozvoljava rulji da upada ljudima u kuće (VIDEO)

Blokaderski mediji rade sve kako bi srpski narod trovali svojim lažima.

Blokaderska N1 ponovo ljude truje lažima navodeći da se u Kuli, u jednoj porodičnoj kući, kupuju glasovi, te se kako oni pišu, iz toga razloga ispred objekta nalaze jake policijske snage.

Na to je reagovala i Ana Brnabić:

- Naravno da policija obezbeđuje privatnu kuću kad se blokaderi okupe ispred i daju sebi za pravo da upadaju ljudima u njihov privatni posed gde žive sa porodicama. Ko ste vi da upadate ljudima u njihove kuće?!?! To ste radili u Kosjeriću, to ste radili u Mionici, sada to radite u Kuli.... Kakva je ovo bezobalna bahatost, a N1 se čudi zašto policija ne dozvoljava rulji da upada ljudima u kuće. Interesantno- poručila je Brnabić.

Autor: Jovana Nerić