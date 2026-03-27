Besramno kršenje izborne tišine: Blokaderski mediji se smeju zakonima i ljudima u lice (FOTO)

Blokaderski mediji ne prezaju ni od čega, pa su danas besramno prekršili izbornu tišinu otvoreno se smejući zakonima i ljudima u lice.
Naime, list ''Danas'' objavio je tekst sa naslovom ''Tekst koji čitate nije kršenje izborne tišine'' namerno provocirajući i narod i zakone. Umesto uzdržanosti i poštovanja propisa koji važe za sve, ovaj medij je odlučio da kroz ciničan pristup relativizuje samu suštinu izborne tišine.
27. март 2026.
Njihova novinarka Snežana Čongradin je ovo ''remek delo'' potpisala, a u njemu je iznela politički obojene tvrdnje i narative, što dovodi do još većeg skandala, jer dodatno se pojačava sumnja da je reč o pokušaju uticaja na javnost u periodu kada je to zakonom zabranjeno.
Autor: Pink.rs