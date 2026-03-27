Besramno kršenje izborne tišine: Blokaderski mediji se smeju zakonima i ljudima u lice (FOTO)

Blokaderski mediji ne prezaju ni od čega, pa su danas besramno prekršili izbornu tišinu otvoreno se smejući zakonima i ljudima u lice.

Naime, list ''Danas'' objavio je tekst sa naslovom ''Tekst koji čitate nije kršenje izborne tišine'' namerno provocirajući i narod i zakone. Umesto uzdržanosti i poštovanja propisa koji važe za sve, ovaj medij je odlučio da kroz ciničan pristup relativizuje samu suštinu izborne tišine.

Njihova novinarka Snežana Čongradin je ovo ''remek delo'' potpisala, a u njemu je iznela politički obojene tvrdnje i narative, što dovodi do još većeg skandala, jer dodatno se pojačava sumnja da je reč o pokušaju uticaja na javnost u periodu kada je to zakonom zabranjeno.

Autor: Pink.rs