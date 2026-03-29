SKANDAL: Blokaderu koji je potegao pištolj na narod u stanu nađena specijalna drobilica sa drogom

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Tokom pretresa stana Slobodana Divca iz Bajine Bašte, koji je danas potegao na članove Srpske napredne stranke, pronađena je drobilica sa tragovima marihuane!

Kako saznajemo, pretres je izvršen po naredbi sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Užicu.

- Izvršen je pretres stana i drugih prostorija i tom prilikom je u stanu pronađena jedna drobilica sa tragovima biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Navedeni predmet privremeno oduzet - navodi naš izvor.

Kako smo već pisali, Slobodan Divac potegao je danas pištolj na članove SNS. Horor se dogodio ispred opštinskog odbora u tom gradu, gde se inače danas održavaju redovni lokalni izbori.

Autor: Iva Besarabić

