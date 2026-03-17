'KAKVI SU OVO MONSTRUMI' Brnabić: Podsmevaju se predivnom dečaku, Andriji Kneževiću, ovo su vam blokaderi, Srbijo (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na podsemanje blokadera dečaku Andriji Kneževiću iz Bajine Bašte.

Blokaderi su pokazali ponovo svoju monstruoznu stranu, pa su javno ismevali malog dečaka Andriju Kneževića.

Blokaderima ništa nije sveto i to pokazuju iz dana u dan. Oni su sada otišli korak dalje i u 'Mentalnom razgibanju' su se podsmevali malom heroju, Andriji Kneževiću, osmogodišnjem dečaku koji ima Mojamoja bolest (MMD) koji se obradovao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Kakvi su ovo monstrumi. Idioti se podsmevaju predivnom dečaku, pravom malom heroju, Andriji Kneževiću iz Bajine Bašte. I to samo zato što se toliko obradovao predsedniku Vučiću @avucic da su mu krenule suze. Ovo su vam blokaderi, Srbijo. Ovo je njihovo pravo lice. - poručila je Brnabić.

Autor: Jovana Nerić