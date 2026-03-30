'UGOVOR ZA GAS PRODUŽEN NA JOŠ TRI MESECA' Vučić sa Putinom: Upoznao sam ga i sa savezom Zagreba, Prištine i Tirane, govorili smo o svim temama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, osim o produženju ugovora za gas, razgovarao i o drugim temama i naveo da ga je Putin pitao i za Kosovo i Metohiju (KiM) i za Republiku Srpsku (RS) i da su razmenili stavove po svim važnim pitanjima.

"Upoznao sam ga i sa savezom Zagreba, Prištine i Tirane, govorili smo o svim temama", rekao je Vučić u obraćanju u Predsedništvu.

Naveo je da je pitao Putina šta misli o kraju neprijateljstava u Ukrajini i na Bliskom istoku, u Iranu.

"Dobio sam njegovo objašnjenje i dobio sam njegovo viđenje situacije, njegovo mišljenje", rekao je predsednik Vučić.

Vučić je prethodno naveo da je Srbija od Rusije dobila produženje ugovora za gas na još tri meseca po veoma povoljnim uslovima.

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić: Dostavićemo ekskluzivan snimak kako deset blokadera tuče jednog čoveka u Boru

