'OVO NIJE SAMO SRAMOTA' Vučić o lažima blokadera da je Srbija kriva za smrt male Milice Rakić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Milici Rakić i navodima blokadera da su Srbi krivi za njenu smrt.

- Što se tiče Milice Rakić i glavnih blokaderskih zvezda, da su Srbi krivi za smrt Milice Rakić. Jedino šta mogu da kažem da je to jad, čemer i sramota, pa se pitam da im to nije rekao neko od onih koji su topili tenkove i uništavali srpsku vojsku, pa tobože iz tajnih arhiva.. to u našim arhivima i tajnim arhivima ne postoji. Ja nisam imao priliku da ništa slično vidim. Već je za nas potpuno jasno da je NATO ubio Milicu Rakić. Ovo nije samo sramota već ne znam ni šta bih vam rekao. Više o toga, ali postoje takvi ljudi.. dobro je da nisu pobedili - rekao je predsednik Vučić.

'TUKLI SU GA KAO ZVERI' Predsednik Vučić: Dostavićemo ekskluzivan snimak kako deset blokadera tuče jednog čoveka u Boru

Politika

'KAŽU DA SAM UBIJAO DECU U SARAJEVU' Vučić o lažima blokadera Jedna moja reč pored milion tvitova ne može da pobedi!

Politika

'HTELI SU DA SPALE ŽIVE LJUDE, NJIH 300 BI BILO U OPASNOSTI' Predsednik Vučić o bolesnim umovima blokadera: Tragedija izbegnuta za dlaku

Politika

'OVAKO IDU - STRMOGLAVO!' Predsednik Vučić o padu rejtinga blokadera: Ljudi neće to, ljudi vole svoju državu i traže ozbiljnost

Politika

'NJEMU ZASTAVA SLUŽI KAO MOTKA': Vučić o blokaderima i kriminalnom protestu na Vidovdan

Politika

'I ŠTA ĆETE TE NOĆI... ŠTA ĆETE DA RADITE?' Vučić o pretnjama blokadera zbog izbornih rezultata - Ima hrabrih ljudi, kojima je Srbija JEDINA SUDBINA

Politika

'AKO MI MOŽEMO NEŠTO DA POMOGNEMO, SPREMAN SAM DA RAZGOVARAMO' Vučić o protestu kamiondžija